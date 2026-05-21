İstanbul'dan sonra 0,69 faizli kentsel dönüşüm kredisi bir kente daha verilecek: Bakan Kurum talimat verdi

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulamaya konulan, 1 yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve yüzde 0,69 faiz oranına sahip 3 milyon liralık kredi desteğinin Bursa’da da hayata geçirilmesi için girişimler başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ilettiğini belirterek, “Gerekli talimat verildi. Sürecin 2 ay içinde tamamlanması istendi. Önümüzdeki ay güzel haberler paylaşabiliriz” ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde kentsel dönüşüm ve deprem tartışıldı. Başkanvekili Şahin Biba, mecliste yapılan görüşmede Bursalılara müjdeli bir haber verdi. İstanbul'da uygulanan bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kentsel dönüşüm kredisinden Bursalıların da yararlanması için talimat verildiğini söyledi.
Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi:
"Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa’da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2’sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2.kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"
Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul’da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10’un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"
Eğer bu paket Bursa’ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.