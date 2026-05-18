Bakan Kurum 'Yıllardır çözülmeyeni çözdük' diyerek duyurdu: Yeni Fikirtepe'de konut teslimleri başladı

Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olan ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe’de vatandaşın mağduriyetine devlet son verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Yeni Fikirtepe projesi tamamlandı. Bugünden itibaren teslimatların başladığını duyuran Bakan Murat Kurum, 11 bin 729 bağımsız bölümün tamamlandığını ve yaklaşık 25 bin vatandaşın depreme dayanıklı konutlara yerleştirileceğini açıkladı.
2005 yılında "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen, 2007'de "Kentsel Dönüşüm Alanı" ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı.
Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe 1. Etap’ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı.
Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu.