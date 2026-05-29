Amasya'da etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti

29/05/2026, Cuma
AA
Amasya'da yaklaşık 10 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları sular altında kaldı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü.



Ataşehir mevkisinde ise nehrin taşma noktasına geldiği gözlendi.



Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yeşilırmak ve bağlı dere yataklarında su seviyesindeki artışın sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan ani taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbirli ve dikkatli olmaları, nehir kenarında durmamaları istendi.



