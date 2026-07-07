Her an çökebilir: İstanbul'daki tehlikeli binaya böyle girdiler

Güngören'de 4 katlı apartman ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Yıkım kararı verilen binanın mührü iddiaya göre kırıldı, tehlikeli olmasına rağmen daire sahipleri eşyalarını almak için içeri girdi. Gidecek yeri olmadığını belirten bazı kişiler ise çökme riski olduğu belirtilen binada yaşamayı sürdürüyor. Mahallede oturan Ergün Usta, "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir. Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı ama içeride hala eşyası olan, taşınmayı bekleyen komşular var" dedi.