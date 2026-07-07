Meteoroloji Uzmanı Şen'den çifte iklim uyarısı: Avrupa'da oldu bizde de olacak
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, küresel sıcaklıkların yükselmeye devam etmesiyle birlikte aşırı hava olaylarının daha sık ve daha yıkıcı hale geleceği uyarısında bulundu. Şen, önümüzdeki süreçte Türkiye ve Avrupa'da şiddetli sıcak hava dalgalarının yanı sıra su baskınlarının da daha fazla yaşanabileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre, küresel ölçekte deniz ve okyanus sıcaklıklarındaki artış yaz aylarının başından itibaren belirgin şekilde hissediliyor. Bu durumun atmosferdeki enerji miktarını artırarak aşırı hava olaylarının oluşma riskini yükselttiği belirtiliyor.
Şen, sıcaklık artışının önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale gelmesi durumunda hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde ani ve kuvvetli yağışların daha sık görülebileceğini ifade etti. Özellikle kısa sürede etkili olan sağanakların, sel ve su baskınlarına yol açma riskinin arttığına dikkat çekti.
Uzmanlara göre atmosferde biriken nem miktarının artması, yağışların daha kısa sürede ve daha yoğun şekilde düşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle son dönemde yaşanan ani su baskınlarının benzerlerinin, hatta daha şiddetlilerinin görülme ihtimali bulunuyor.
Önemli bir risk oluşturuyor
Prof. Dr. Orhan Şen, yalnızca aşırı yağışların değil, uzun süre etkili olacak sıcak hava dalgalarının da önemli bir risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa'nın birçok bölgesinde etkisini artıran yüksek sıcaklıkların önümüzdeki süreçte Türkiye'de de hissedilmesinin beklendiğini söyledi.
Sıcak havada ne yapılmalı?
Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları sırasında yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocukların güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve resmi meteorolojik uyarıları takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca ani yağışlara karşı sel riski bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.
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