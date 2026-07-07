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ASELSAN'dan NATO Zirvesi'nde gövde gösterisi: Roadguard ilk kez sahada

ASELSAN'dan NATO Zirvesi'nde gövde gösterisi: Roadguard ilk kez sahada

10:13, 07/07/2026, Salı
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ASELSAN'dan NATO Zirvesi'nde gövde gösterisi: Roadguard ilk kez sahada

Savunma sanayi devi ASELSAN'ın ürettiği yapay zekâ destekli güvenlik sistemi Roadguard, NATO Zirvesi kapsamında ilk kez Ankara'da görevde. Roadguard sistemi, gelişmiş akıllı sensörleriyle araç içindeki sürücüyü anında tespit ediyor.

Ankara’da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi’nde savunma sanayi ve teknolojik hamleler masadaki en önemli konular arasında.

Ankara’da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi’nde savunma sanayi ve teknolojik hamleler masadaki en önemli konular arasında.

Türk savunma sanayi şirketleri NATO kapsamındaki birçok ülkeden övgü alıyor.

Türk savunma sanayi şirketleri NATO kapsamındaki birçok ülkeden övgü alıyor.

ASELSAN'ın yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri, NATO Zirvesi'nin güvenliğinde aktif görev yapıyor.

ASELSAN'ın yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri, NATO Zirvesi'nin güvenliğinde aktif görev yapıyor.

ROADGUARD İLK KEZ ANKARA SOKAKLARINDA

ASELSAN, hava savunmasından dost-düşman tanıma sistemlerine, haberleşmeden komuta kontrol çözümlerine kadar birçok kritik alanda NATO’nun çözüm ortakları arasında yer alıyor. Ankara sokaklarında ASELSAN’ın geliştirdiği Roadguard sistemi ilk kez nöbette.

ROADGUARD İLK KEZ ANKARA SOKAKLARINDAASELSAN, hava savunmasından dost-düşman tanıma sistemlerine, haberleşmeden komuta kontrol çözümlerine kadar birçok kritik alanda NATO’nun çözüm ortakları arasında yer alıyor. Ankara sokaklarında ASELSAN’ın geliştirdiği Roadguard sistemi ilk kez nöbette.

ASELSAN’DAN KRİTİK TEKNOLOJİ

ROADGUARD, ASELSAN’ın Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede başarıyla hizmet veren CITYGUARD (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi - KGYS) ekosisteminin çok önemli bir parçası.

ASELSAN’DAN KRİTİK TEKNOLOJİROADGUARD, ASELSAN’ın Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede başarıyla hizmet veren CITYGUARD (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi - KGYS) ekosisteminin çok önemli bir parçası.

ODAKAN kameraları, KAHİN video analiz sistemleri ve GEKO araç tanıma donanımları ile tam entegre çalışarak kamu düzeninin korunmasında ve suçun önlenmesinde emniyet güçlerine büyük bir hız kazandırıyor.

ODAKAN kameraları, KAHİN video analiz sistemleri ve GEKO araç tanıma donanımları ile tam entegre çalışarak kamu düzeninin korunmasında ve suçun önlenmesinde emniyet güçlerine büyük bir hız kazandırıyor.

ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ

Hareket Halinde Yüz Tanıma: Gelişmiş akıllı sensörleri sayesinde, yoldan hızla akıp giden araçların içindeki sürücü ve yolcuların yüzlerini anlık olarak tespit edip tanıyabilir.

Plaka Tespiti: Araçların plakalarını yüksek doğrulukla ve anında okur.

Akıllı Eşleştirme: Elde ettiği yüz ve plaka verilerini yapay zekâ yazılımları sayesinde saniyeler içinde birleştirerek araç-şahıs eşleştirmesi yapar.

Anlık EGM Sorgulaması: Yapay zekanın anlamlı hale getirdiği bu verileri, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veri tabanından anlık olarak sorgular. Böylece aranan şahıslar veya çalıntı/şüpheli araçlar saniyeler içinde kolayca ayırt edilir.

ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ• Hareket Halinde Yüz Tanıma: Gelişmiş akıllı sensörleri sayesinde, yoldan hızla akıp giden araçların içindeki sürücü ve yolcuların yüzlerini anlık olarak tespit edip tanıyabilir.• Plaka Tespiti: Araçların plakalarını yüksek doğrulukla ve anında okur.• Akıllı Eşleştirme: Elde ettiği yüz ve plaka verilerini yapay zekâ yazılımları sayesinde saniyeler içinde birleştirerek araç-şahıs eşleştirmesi yapar.• Anlık EGM Sorgulaması: Yapay zekanın anlamlı hale getirdiği bu verileri, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veri tabanından anlık olarak sorgular. Böylece aranan şahıslar veya çalıntı/şüpheli araçlar saniyeler içinde kolayca ayırt edilir.

SAVUNMA DEVLERİYLE AYNI PROJEDE

ASELSAN, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından yürütülen hava savunma konsepti çalışmalarında; Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon, Thales LAS. ile birlikte görev alacak. Böylece Türk şirketi, NATO'nun gelecekteki hava savunma mimarisinin şekillendirilmesinde doğrudan rol üstlenecek.

SAVUNMA DEVLERİYLE AYNI PROJEDEASELSAN, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından yürütülen hava savunma konsepti çalışmalarında; Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon, Thales LAS. ile birlikte görev alacak. Böylece Türk şirketi, NATO'nun gelecekteki hava savunma mimarisinin şekillendirilmesinde doğrudan rol üstlenecek.
Başlıklar :ASELSANNATO ZirvesiRoadguard Sistemi
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