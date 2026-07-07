ASELSAN'dan NATO Zirvesi'nde gövde gösterisi: Roadguard ilk kez sahada

ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ

• Hareket Halinde Yüz Tanıma: Gelişmiş akıllı sensörleri sayesinde, yoldan hızla akıp giden araçların içindeki sürücü ve yolcuların yüzlerini anlık olarak tespit edip tanıyabilir.

• Plaka Tespiti: Araçların plakalarını yüksek doğrulukla ve anında okur.

• Akıllı Eşleştirme: Elde ettiği yüz ve plaka verilerini yapay zekâ yazılımları sayesinde saniyeler içinde birleştirerek araç-şahıs eşleştirmesi yapar.

• Anlık EGM Sorgulaması: Yapay zekanın anlamlı hale getirdiği bu verileri, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veri tabanından anlık olarak sorgular. Böylece aranan şahıslar veya çalıntı/şüpheli araçlar saniyeler içinde kolayca ayırt edilir.