Nemrut Krater Gölü'nün etrafında gezintiye çıkanlar gördü: Binlercesi aynı yerde

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası’nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade eden Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Subaşı, "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik" dedi.







