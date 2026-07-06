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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: 'Deprem tehlike seviyesi 1’inci bölgelerden bir tanesi'

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: 'Deprem tehlike seviyesi 1’inci bölgelerden bir tanesi'

11:196/07/2026, Pazartesi
IHA
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Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Çanakkale’nin deprem riskini değerlendirdi.

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ve bunun için her zaman tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşümün büyük önemine değinen Yoshinori Moriwaki; binanın sağlamlığının, baktığı cephe ve metrekaresinden daha önemli olduğunu söyledi. Çanakkale’nin risk değerlendirmesini yapan Moriwaki, "Çanakkale 1912’de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye’nin deprem tehlike seviyesi 1’inci bölgelerden bir tanesi" dedi.

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, "Çanakkale 1912’de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye’nin deprem tehlike seviyesi 1’inci bölgelerden bir tanesi.


Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının fazla olduğunu söylüyor. Evet böyle ama Japonya’da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor. Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Bu hocaların bu konuları bulup haberleştirmesiyle deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı" diye konuştu.

Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm devlet ve belediye tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ama Japonya’ya baktığımızda depremde zarar gören bir bina hemen mühürleniyor. Japonya’da tek tarafın kararı ile mühürlenirken Türkiye’de 2 tarafın yüzde 50 yüzde elli imkanı var.

Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım. Ben de Japonya’da eski bir evde yaşadım. Eskiden güney tarafa bakıyordu şimdi doğu tarafına bakıyor ya da metrekare küçülebiliyor. İleride büyük deprem geldiğinde sıkıntı var ama bina sağlam bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor."

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