123 hafız icazetini aldı: Manevi atmosfer dolu törene yoğun katılım

Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 Hafızlık İcazet Merasimi'ni yoğun katılım ve manevi atmosfer eşliğinde gerçekleştirdi.

Okulda düzenlenen törende, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 123 öğrenci icazet almanın gururunu yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, sohbetler ve dualarla gerçekleşen programa kamu kurumlarının temsilcileri, eğitim yöneticileri, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli ve öğrenci velisi katıldı. Programın ardından misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama II. Daire Başkanı Dr. Mustafa Asım Coşkun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Ataşehir Müftüsü ve Sancaktepe Müftü Vekili Hüseyin Aksoy, Esenler Müftüsü İbrahim Özen, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, İlçe Spor Müdürü Muhammet Kılıç'ın yanı sıra din görevlileri, okul ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Osman Nuri Topbaş

AİLELERİN BÜYÜK SEVİNCİ

Programda sohbet gerçekleştiren Osman Nuri Topbaş de katılımcılara hitap etti.