Örgün öğretimine devam ederken 7 ayda hafız oldu

Programa Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, kurs öğreticileri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini yürütmenin ciddi bir emek ve fedakârlık gerektirdiğini belirterek Utku Günyılmaz’ın gösterdiği başarının örnek alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Güneş, 10 yaşındaki bir öğrencinin sadece 7 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlamasının olağanüstü bir başarı olduğuna dikkat çekerek, "Böylesine güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri, üç çocuklarının üçünün de hafız olmasına vesile oldukları ve Utku evladımıza bu ulvi yolda sonsuz destek verdikleri için kıymetli ailemizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimizi büyük bir titizlikle yetiştiren Başkarcı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu hocalarımıza ve kurs yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu başarı ekip çalışmasının, sabrın ve samimi gayretin eseridir." dedi.







