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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafızlık ilim yolculuğunun en sağlam başlangıçlarından biridir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafızlık ilim yolculuğunun en sağlam başlangıçlarından biridir

21:2627/06/2026, Cumartesi
DHA
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Törenin sonunda Yılmaz, hafız olan öğrencilere icazet belgelerini ve hediyelerini takdim etti.
Törenin sonunda Yılmaz, hafız olan öğrencilere icazet belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya'da 133 hafız öğrenci için düzenlenen 4'üncü icazet merasimine katılarak öğrencilere belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmanın, onu ilk günkü haliyle korumak ve bu emaneti nesilden nesile aynı titizlikle taşımanın hafızlık geleneğinin özünü oluşturduğunu belirten Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model olduğunu belirterek, hafızlığın ilim yolculuğunun en sağlam başlangıçlarından biri olduğunu vurguladı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hafız olan 133 öğrenci için ilçede bulunan spor salonunda icazet merasimi düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen icazet merasimine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende bir öğrencinin Kuran-ı Kerim tilavetini okumasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmanın, onu ilk günkü haliyle korumak ve bu büyük emaneti nesilden nesile aynı titizlikle taşımanın hafızlık geleneğinin özünü oluşturduğunu belirterek, “Hafız, ilahi kelamı zihninde tutan kişi olmanın ötesinde, onu koruyan, ona sahip çıkan ve kendisine emanet edileni eksiltmeden yarınlara ulaştıran kişidir. Bir milleti millet yapan da işte bu muhafaza şuurudur. Dilini muhafaza eden, tarihini muhafaza eden, kültürünü muhafaza eden toplumlar geleceğe kendi kimlikleriyle yürüyebilir. İnancını muhafaza eden milletler ise bütün bu değerleri ayakta tutacak sağlam bir istikamete de sahip olur. Aziz milletimiz, tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i hayatının merkezinde tutarak bu manevi hafızayı canlı tutmuş; camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an kurslarımız ve hafızlık geleneğimiz bu köklü medeniyet birikiminin en güçlü taşıyıcıları arasında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

'İlim yolunun en sağlam başlangıçlarından biri'

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin milletin asırlardır yaşattığı hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız, eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabilmekte; akademik gelişimlerini sürdürürken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da erişmektedir. Bu yönüyle proje, akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren güçlü bir yaklaşımı temsil etmektedir. Evlatlarımızı bir yandan çağın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatırken, diğer yandan milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlam karakterli, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunmaktadır. 2019 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanında on binlerce öğrencimizin bu projeyle buluşmuş, binlerce evladımızın hafızlıklarını tamamlamış olması da ortaya konulan bu vizyonun milletimiz tarafından güçlü şekilde benimsendiğini göstermektedir. Bugün ulaştığınız bu güzel neticeyi, bir yolculuğun sonu olarak görmeyin. Hafızlık, ilim yolculuğunun en sağlam başlangıçlarından biridir.”

Törenin sonunda Yılmaz, hafız olan öğrencilere icazet belgelerini ve hediyelerini takdim etti.


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