Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafızlık ilim yolculuğunun en sağlam başlangıçlarından biridir

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hafız olan 133 öğrenci için ilçede bulunan spor salonunda icazet merasimi düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen icazet merasimine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende bir öğrencinin Kuran-ı Kerim tilavetini okumasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmanın, onu ilk günkü haliyle korumak ve bu büyük emaneti nesilden nesile aynı titizlikle taşımanın hafızlık geleneğinin özünü oluşturduğunu belirterek, “Hafız, ilahi kelamı zihninde tutan kişi olmanın ötesinde, onu koruyan, ona sahip çıkan ve kendisine emanet edileni eksiltmeden yarınlara ulaştıran kişidir. Bir milleti millet yapan da işte bu muhafaza şuurudur. Dilini muhafaza eden, tarihini muhafaza eden, kültürünü muhafaza eden toplumlar geleceğe kendi kimlikleriyle yürüyebilir. İnancını muhafaza eden milletler ise bütün bu değerleri ayakta tutacak sağlam bir istikamete de sahip olur. Aziz milletimiz, tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i hayatının merkezinde tutarak bu manevi hafızayı canlı tutmuş; camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an kurslarımız ve hafızlık geleneğimiz bu köklü medeniyet birikiminin en güçlü taşıyıcıları arasında yer almıştır” ifadelerini kullandı.