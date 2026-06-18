Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: AB diğer aday ülkeler ile Türkiye'ye aynı kriterleri uygulamalı

"Avrupa Birliği diğer aday ülkelere hangi kriterleri uyguluyorsa, ortak kriterler neyse, Türkiye ile ilgili ortaya koyması gereken kriterler de aynıdır. Farklı bir şey olamaz. Fasıllar maalesef bazı ülkelerin dar bakış açıları nedeniyle ve farklı birtakım değerlendirmelerle yıllardır açılmadı. Bir taraftan da Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalar görüyoruz, ilerleme raporlarında eleştiriler görüyoruz. Yapılması gereken çok basit ve net bir durumdur. Fasıllar açılır, müktesebat ile Türkiye'nin uygulamaları ve mevzuatı mukayese edilir, farklılıklar tespit edilir, sonra da bunların nasıl giderileceğine ilişkin ortak çalışmalar yapılır. Bu temel süreci işletmek yerine, bunu kapalı tutup bambaşka bir atmosferde bu süreçleri yönetmeye çalışmanın hiç kimseye bir fayda sağlamadığının altını çizmek isterim. Avrupa Birliği kendi ölçülerini ve süreçlerini işletmelidir diye inanıyorum"