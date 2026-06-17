Bakan Bolat: Hizmet ihracatında ilk 6 ülke arasındayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'Nın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı ülkelerden bakanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde başladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasında yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının, dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti.
"En çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasındayız"
Bolat, müteahhitlik sektörünün, hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti.
Bolat, Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada dördüncü, turizm gelirleri açısından altıncı sırada yer aldığını dile getirdi.
Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik proje stokunda Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 43 ile ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, Rusya ve Türkmenistan'ın da ilk iki sırayı paylaştığını, ardından yüzde 25 payla Orta Doğu ülkelerinin ve yüzde 18 payla Afrika ülkelerinin geldiğini bildirdi.
Son yıllarda Avrupa ülkelerinin payının arttığına işaret eden Bolat, geçen yıl müteahhitlik sektörünün kazandığı proje stokları içinde Avrupa ülkelerinin yüzde 40'lık payla birinci sıraya yükseldiğini söyledi.
Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ülkede son 23 yılda yapılan 355 milyar dolarlık ulaştırma, alt ve üstyapı alanlarındaki yatırımlarda önemli rol üstlendiğini ifade etti.
"Orta Doğu ülkeleriyle derinleşen ilişkilerimiz müteahhitlik projelerinin sayısını artırıyor"
Kamu bütçesinin haricinde kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devret projeleriyle önemli finansmanlar sağlandığını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:
Bakan Bolat, yurt dışındaki Eximbank kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bağlantılar ve diğer ülkelerdeki müteahhitlik firmalarıyla yapılan konsorsiyum ortaklıklarının da uluslararası müteahhitlikte önemli rol oynadığını, buradaki hedefin ise "kazan-kazan" temelinde birlikte güçlenme anlayışı olduğunu ifade etti.
"Türk Eximbank bu yıl alıcı kredileri enstrümanını devreye soktu"
Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin, Türk müteahhitlik sektörü için ilerleyen dönemin önemli yatırımı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti: