Sağlık turizmine milyarlık destek: Bakan Bolat bütçedeki payı açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam yüzde 15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz" dedi.

'Türkiye bugün dünya çapında bir şöhrete sahip'

Açılışta konuşan Bakan Bolat, "Türkiye'miz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri, ondan önce Osmanlı dönemindeki şifahaneler ve Cumhuriyet dönemindeki sağlık hizmetleri ile bugünlere ulaştı ama özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam yüzde 15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz. İnsanımızın, vatandaşımızın birinci sınıf, yüksek kaliteli sağlık hizmeti alması konusunda gerek kamu hastaneleri ve sağlık tesisleri gerekse de özel sektörümüz vasıtasıyla Türkiye bugün dünya çapında bir şöhrete sahip. Dünyanın neresine gidersek gidelim, karşılaştığımız kişiler arasında Türkiye'de sağlık hizmeti almış kişilere rastlıyoruz. Bugün Allah'a şükürler olsun ki Türk ürünleri kaliteli, teknolojisi başarılı, yüksek ürünler olarak anılıyor" diye konuştu. Bolat, bakanlık olarak 2012'de sağlık turizmi için hibe programları başlattıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl 2,3 milyar lira sağlık turizmi için hibe destekleri verdik ve bugüne kadar sağlık turizmi için toplam 7,5 milyar lira sağlık turizmi desteği verdik" dedi.

Ayda 10 bin hasta

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ise konuşmasında 1978 yılında Bursa’da küçük bir poliklinik olarak başladıkları sağlık hizmeti yolculuğunda bugün Türkiye’nin öncü sağlık markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bursa’da edindikleri yarım asırlık kurumsal hafıza ve güven bağını İstanbul'a taşımaktan gurur duyduklarını ifade eden Özkul, "2023 yılında Hayat Sağlık bünyesine kattığımız İstanbul Pendik Şifa Hastanesi aylık 10 bin, yılda 100 binin üzerinde vatandaşımıza sağlık hizmeti veriyor. Yıllık yaklaşık 6 bin cerrahi işlemin gerçekleştirildiği merkezimizde, 20’yi aşkın branşta 35 uzman doktorumuz ve toplam 140’ın üstünde sağlık profesyonelimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yaptığımız son yatırımlarla teknolojik altyapımızı güçlendirirken Sağlık Bakanlığı kalite puanımızı da 94’e yükselttik" diye konuştu.

'Sağlık turizmi belgesine sahip'

Pendik lokasyonunun stratejik önemine de dikkat çeken ve Türkiye’nin 10 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine katkı sağlama konusundaki çalışmalarına da değinen Uzm. Dr. Özkul, İstanbul Pendik Şifa Hastanesi'nin Sağlık Turizmi Belgesi'ne sahip olduğunu hatırlatarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın lojistik avantajıyla küresel pazarda daha aktif rol alınacağını belirtti. Özkul, Hayat Sağlık Grubu’nun hedef pazarları arasında Balkanlar, İngiltere, Orta Doğu coğrafyası, Türki Cumhuriyetler ve yüksek gelişim potansiyeli taşıyan Afrika pazarının yer aldığını, bu bölgelerde aktif irtibat ofislerinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat'a teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a ve Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Betül Kabalar da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür plaketi sundu. Plaket takdimi sonrasında Bakan Bolat ve törene katılanlar tarafından açılış gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Bakan Bolat'a yeni üniteleri gezdirirken, sağlık turizmi kapsamında İngiltere’den gelen bir hasta da ziyaret edildi.







