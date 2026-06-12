Bakan Bolat '2 milyar dolar değerinde' diyerek duyurdu: Türk firmalarından Kuzey Makedonya’da 45 büyük proje

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk müteahhitlik firmaları Kuzey Makedonya'da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan projeler üstlendi ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 45 projeyi başarıyla tamamladı" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.
Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın yüzyıllara dayanan tarihi bağ, kültürel yakınlık, karşılıklı güven ve güçlü halklar arası ilişkilere sahip olduğunu söyledi.
Bu köklü bağların siyaset ve diplomasinin çok ötesine uzanan, ticaret, yatırım, turizm, müteahhitlik, eğitim ve sanayi gibi alanları kapsayan kapsamlı bir ortaklık kurulmasına olanak sağladığını belirten Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yaklaşık 25 yıl önce serbest ticaret anlaşması imzaladığını kaydetti.
Türk müteahhitlik firmalarının Kuzey Makedonya’da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan projeler üstlendiğini ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla 45 projeyi başarıyla tamamladığını belirten Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki uçuş sıklığının oldukça yüksek seviyede olduğunu, Türk Hava Yolları ve Makedon havayolu şirketleri arasındaki yoğun uçuş trafiğinin bu güçlü bağları gösterdiğine işaret etti.
Bolat güçlü ekonomik ve sosyal ilişkilerin, Kuzey Makedonya’daki Türk yatırımlarının önemli ölçüde artmasına katkı sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Kuzey Makedonya, AB Büyüme Planı kapsamında çok önemli bir programdan yararlanacak"
Ticaret Bakanı Bolat, Kuzey Makedonya'nın ayrıca Batı Balkanlar için hazırlanan AB Büyüme Planı kapsamında çok önemli bir programdan yararlanacağını açıkladı.
Bu çerçevede ülkeye kalkınma ve altyapı projeleri için yaklaşık 750 milyon avro kaynak sağlanacağını belirten Bolat, Türk müteahhitlik şirketleri olarak, geçmişteki başarılı yatırımlar ve inşaat uygulamaları ışığında bu projelerin bir kısmını üstlenerek katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
"Türkiye’nin ihracatı, 2025 yılında yaklaşık 8 kat artarak 273,3 milyar dolara ulaşmıştır"
Türkiye'nin Kuzey Makedonya’nın dış ticaret ortakları arasında yedinci sırada yer aldığını hatırlatan Bolat, Türkiye’nin bu sıralamada daha üst seviyelere çıkmasını temenni ettiklerini belirtti.
Bolat, sözlerini şöyle tamamladı.