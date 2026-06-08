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Ticaret Bakanlığı yeniden ikaz etti: Mevzuata aykırı uygulamalar cezalandırılacak

Ticaret Bakanlığı yeniden ikaz etti: Mevzuata aykırı uygulamalar cezalandırılacak

18:288/06/2026, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı, servis ücreti uygulamasının kaldırıldığını hatırlatarak, bu ücreti tahsil eden işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü ve gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu’ndaki bir restoranda 69 işlemde servis ücreti alındığının tespit edilmesi üzerine 274 bin 137 lira, menüde fiyat bilgisi bulunmayan 72 ürün nedeniyle ise 286 bin 56 lira idari para cezasının uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, "servis ücreti" tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek, gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, servis ücretinin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek, gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Beyoğlu'ndaki bir işletmeye 274 bin lira ceza verildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde "servis ücreti" tahsil edildiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda işletme hakkında 274 bin 137 lira idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığının belirlendiği ve bu kapsamda 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde tespitler üzerine, ilgili ürünler hakkında inceleme başlatılmış ve dosya Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimize tavizsiz şekilde devam edeceğiz."


#Ticaret Bakanlığı
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