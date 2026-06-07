Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı

Türkiye'nin son 10 yılda ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeler arasında olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Bu ekonomik büyümede güçlü siyasi liderlik, siyasi istikrarın devamı, ekonomik reformlar ve özel sektörümüzün de aldığımız tedbirlerde gücünü arttırması da çok büyük bir rol oynamıştır. Geçen yılı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla tamamlayan ülkemize Değerli Cumhurbaşkanımızın belirlediği bu yılın başında 410 milyar dolarlık 2026 yılsonu hedefi vermişti. Bu hedef doğrultusunda, iş dünyası olarak Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm bakanlıklarımız hep birlikte ve iş dünyamızla birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.