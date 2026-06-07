Meclis'in tatil öncesi gündemi ekonomi

Yasama yılının son haftalarında Meclis'in gündemi ekonomi olacak. Emekli aylığı tavan zammı, aile destek sistemi ve öğrenci affını kapsayan düzenlemeler temmuz öncesi ele alınacak. Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığına ilişkin hükümler de görüşülecek konular arasında yer alıyor.
Temmuzda tatile girmesi beklenen Meclis'i yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. AK Parti, temmuza kadar TBMM Başkanlığı'na üç ayrı kanun teklifi sunacak. 12'nci yargı paketi, öğrenci affı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında artışı ve vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni de içeren mali torba temmuz başına kadar Meclis gündemine alınacak. Yasama yılının mali torba ile final yapması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 23 bin 700 lira olması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin temmuza kadar Meclis'e sunmayı planladığı düzenlemeler arasında 12'nci yargı paketi, öğrenci affı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında artışı ve vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni de içeren mali torba yer alacak.
ÖĞRENCİ AFFINDA SON VİRAJ
Öğrenci affına ilişkin düzenlemede, üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere dönüş yolu açılması ve bazı modellerde eğitim süresinin yarısını tamamlama şartının değerlendirilmesi öne çıkıyor. 12'nci Yargı Paketi'nde kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka düzenlemesinin yer almayacağı kesinleşti. 24-25 maddeden oluşması beklenen pakete, ivedilik taşıyan "suça sürüklenen çocuklara" yönelik cezai düzenlemeler ile sosyal medya kullanımında kimlik doğrulaması şartı getirecek maddelerin eklenmesi planlanıyor. IBAN dolandırıcılığına ilişkin hükümlerin de düzelemede yer alması bekleniyor. Mali torba yasama yılının kapanış düzenlemesi olabilir.
VATANDAŞLIK MAAŞI TEMMUZDA
Vatandaşlık maaşı olarak bilenen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ve en düşük emekli maaşını da içeren düzenlemeler ise 15-16 maddeyle sınırlı tutulması beklenen mali torbada yer alacak. En düşük emekli maaşı 3-4 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu sonrası netleşecek. İlk 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,61 olarak kesinleştiği, haziran ayında yüzde 1,52'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu çerçevede halen 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının en az 23 bin 700 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Kod kanun silah bırakmaya bağlı
- Terörsüz Türkiye yasası olarak tartışılan kod kanun ise sonbahara kalabilir. Silah bırakma sürecinin henüz istenen düzeyde ilerlemediği belirten AK Parti kaynakları, "Hiç gitmiyor diyemeyiz ama çok sınırlı ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu. Silah bırakmanın kalıcı hale gelmesini sağlayacak somut gelişmelerin görülmesi durumunda yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.