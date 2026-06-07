Meclis'in tatil öncesi gündemi ekonomi

Temmuzda tatile girmesi beklenen Meclis'i yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. AK Parti, temmuza kadar TBMM Başkanlığı'na üç ayrı kanun teklifi sunacak. 12'nci yargı paketi, öğrenci affı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında artışı ve vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni de içeren mali torba temmuz başına kadar Meclis gündemine alınacak. Yasama yılının mali torba ile final yapması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 23 bin 700 lira olması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin temmuza kadar Meclis'e sunmayı planladığı düzenlemeler arasında 12'nci yargı paketi, öğrenci affı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında artışı ve vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni de içeren mali torba yer alacak.