Temiz enerji için yeşil koridor hamlesi

Uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi hem türbin ve ekipman üretiminde güvenli bir üs hem de Orta Doğu ve Hazar Bölgesi'ndeki temiz enerjiyi Avrupa'ya taşıyacak yeni bir koridor olarak görüyor. Türkiye'nin 2011 yılından bu yana rüzgar enerjisi yatırımlarında yerli ekipman kullanımını teşvik eden politikaları, ülkede güçlü bir sanayi altyapısının oluşmasını sağladı. Bugün türbin kulelerinden kanatlara, jeneratörlerden birçok kritik bileşene kadar geniş bir üretim ağına sahip olan Türkiye, Avrupa'nın en önemli tedarik merkezleri arasında gösteriliyor. Alman ve Danimarkalı firmalar başta olmak üzere birçok küresel marka, Türkiye'deki üretim ekosistemini Avrupa pazarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar ile yürütülen görüşmeler kapsamında da Hazar Bölgesi ve Akdeniz'de üretilen temiz enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak büyük ölçekli bir "Yeşil Koridor" projesi üzerinde çalışılıyor. İki ülke arasında "Hükümetlerarası Anlaşma" modeliyle yürütülen yenilenebilir enerji müzakerelerinde son viraja girildi.