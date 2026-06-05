İslam Memiş 3 ay sonrasını işaret etti: Altını tamamen unutun! O değerli maden rekora koşuyor

Gümüş önümüzdeki 3 ay boyunca altını geride bırakacak





Değerli metaller cephesinde özellikle gümüşe ayrı bir parantez açan İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında 61 dolar, gram tarafında ise 87 ile 90 lira seviyelerinden pozisyon kapatan yatırımcıların oldukça doğru bir hamle yaptığını belirtti. Önümüzdeki üç aylık süreçte gümüşün performansının altını geride bırakabileceğine inandığını vurgulayan Memiş, analizlerinde gümüşü altının önünde tutacağını açıkladı. Gümüşün ons fiyatı için 96 dolar, gram fiyatı için ise 150 lira hedefinin arkasında durduğunu yineleyen uzman analist, aradaki kısa vadeli iniş çıkışların yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini ve gümüşün önümüzdeki dönemin en çok konuşulan değerli madeni olacağını iddia etti.



