İslam Memiş 3 ay sonrasını işaret etti: Altını tamamen unutun! O değerli maden rekora koşuyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaları bekleyen kritik temmuz ayına dikkat çekerek yatırımcılara hayati uyarılarda bulundu. 2026 yılını "parayı koruma yılı" ilan eden uzman isim; altın ve gümüş fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirirken, gram altının yıl sonu akıbetine dair çarpıcı hedefiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Önümüzdeki 3 ay boyunca rüzgarın altından değil gümüşten yana eseceğini iddia eden Memiş'in, "Temmuz ayını ihmal etmeyin" diyerek işaret ettiği o rakamlar ve beklenen olası senaryolar yatırımcıların yakın radarına girdi.
Piyasalar için kritik Temmuz uyarısı: İslam Memiş'ten çarpıcı altın ve gümüş yorumu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle temmuz ayının finansal piyasalar açısından oldukça kritik bir dönem olacağına dikkat çekti. Yaklaşan NATO Zirvesi, iç siyasetteki gelişmeler ve küresel ölçekteki jeopolitik risklerin piyasalardaki hareketliliği artırmasını beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Temmuz ayının beklenenden sıcak bir atmosferde geçebileceğinin altını çizen uzman isim, finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini ve siyasi tartışmaların gölgesinde sessiz kalmanın en rasyonel karar olacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta sonu bir anlaşma haberi gelebileceği yönündeki iddiasının piyasalara pozitif yansıdığını hatırlatan Memiş, son dört aylık süreçteki tutarsız açıklamalara da dikkat çekerek temkinli duruşun korunmasını tavsiye etti.
2026 yılı paradan para kazanma değil, parayı koruma dönemi
İçinde bulunduğumuz 2026 yılını "parayı koruma yılı" olarak nitelendiren İslam Memiş, piyasalardaki manipülatif hareketlerin yıl sonuna kadar devam ettirileceğini öngörüyor. Yılın ilk ayında savaş gerekçesiyle altın ve gümüşte bir balon oluşturulduğunu hatırlatan Memiş, o dönemde gram altının 8 bin 157 lirayı, ons altının ise 5 bin 600 doları gördüğünü belirtti.
Bu suni yükselişin 28 Şubat itibarıyla sonlandırılarak mart ayında tarihi dip seviyelerin test edildiğini dile getiren analist, son üç aydır ABD ve İsrail eksenli yürütülen savaş manipülasyonunun piyasaları ciddi şekilde dalgalandırdığını ifade etti. Dolar karşısındaki tüm yatırım araçlarında yaşanan bu sert düşüşlerin, düğün yapacaklar, altın borcu bulunanlar ve eline yeni nakit geçen yatırımcılar için kaçırılmayacak bir alım fırsatı sunduğu da uzman ismin değerlendirmeleri arasında yer aldı.
Gümüş önümüzdeki 3 ay boyunca altını geride bırakacak
Değerli metaller cephesinde özellikle gümüşe ayrı bir parantez açan İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında 61 dolar, gram tarafında ise 87 ile 90 lira seviyelerinden pozisyon kapatan yatırımcıların oldukça doğru bir hamle yaptığını belirtti. Önümüzdeki üç aylık süreçte gümüşün performansının altını geride bırakabileceğine inandığını vurgulayan Memiş, analizlerinde gümüşü altının önünde tutacağını açıkladı. Gümüşün ons fiyatı için 96 dolar, gram fiyatı için ise 150 lira hedefinin arkasında durduğunu yineleyen uzman analist, aradaki kısa vadeli iniş çıkışların yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini ve gümüşün önümüzdeki dönemin en çok konuşulan değerli madeni olacağını iddia etti.
Gram altında 10 bin TL hedefi
Altın piyasasındaki son gelişmeleri de mercek altına alan Memiş, ons altının Lübnan-İsrail eksenindeki anlaşma haberleriyle toparlanma emareleri gösterdiğini ve Trump'ın açıklamalarının ardından 4 bin 505 dolar seviyesine tırmandığını hatırlattı. Hafta sonu olası bir barış haberinin gelmesi durumunda ilk etapta 4 bin 800 dolar seviyesinin takip edileceğini, aksi bir senaryoda anlaşma sağlanamazsa 4 bin 400 dolar destek seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade etti.
Kalıcı bir barış ortamının sağlanması halinde temmuz ve ağustos aylarında ons bazında 5 bin dolar hedefinin masada olacağına dikkat çeken Memiş, yurt içi piyasalar için de beklentilerini paylaştı. Halihazırda 6 bin 672 lira seviyelerinden işlem gören gram altının, ağustos ayında dolar kurunun da desteğiyle 8 bin liranın üzerine ataklar yapabileceğini öngören analist, yıl sonu için belirlediği 10 bin liralık gram altın hedefinde herhangi bir revizyona gitmediğini sözlerine ekledi.