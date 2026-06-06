Enflasyonun gıdası kesildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yavaşlama göstererek aylık bazda yüzde 1,71 arttı. ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkisiyle nisanda aylık enflasyon yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşmişti. Nisanda yüzde 32,37 seviyesinde hesaplanan yıllık enflasyon ise mayısta yüzde 32,61’e yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta aylık yüzde 2,75 artarken yıllık bazda yüzde 28,93 olarak kayıtlara geçti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜFE’de aylık en yüksek artış yüzde 11,29 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış yönünde olurken, ulaştırmada yüzde 2,03 ve konut, su, elektrik, gaz ile diğer yakıtlarda yüzde 2,28 artış şeklinde meydana geldi. Ana grupların aylık değişime olan etkileri giyim ve ayakkabıda 0,75, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 puan oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ise 0,12 puan azalışla enflasyona olumlu katkı verdi.

EĞİTİM ZİRVEDEN DÜŞMÜYOR

Mayısta yıllık bazda en az artış gösteren ana grubun yüzde 14,08 ile giyim ve ayakkabı olduğu belirlendi. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 50,06 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86, ulaştırmada yüzde 34,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış görüldü. Ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 puan oldu.

GEÇİCİ ŞOKLARI SINIRLADIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz. Mayıs enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 olduğunun altını çizdi. Şimşek, şunları kaydetti: "Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

EMEKLİYE %16,61 MEMURA %12,41 ZAM CEPTE

SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon haziranda eksi çıkmadıkça SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuzda en az yüzde 16,61 zam yapılacak. Memur ve emeklilerinin aylıklarına da ocakta yapılan zammın 11 puanı toplu sözleşmeden kaynaklı olduğu için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,1’e ulaştı. Buna göre, temmuzda yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve emeklileri açısından şu an itibarıyla yüzde 12,41 oranında fark ortaya çıktı.

KİRA ARTIŞ ORANI %32 OLDU

Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,24 olarak belirlendi.







