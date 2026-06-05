Sosyal medyadaki altın ilanlarının perde arkası ortaya çıktı: '50 bin liralık altını 20 bine satıyorlar'

Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yanıltıcı reklam verildiğine dikkati çeken Erhan, "3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki 'Siz fenomensiniz, bize şu şekilde reklamını yapın.' Hesap yapıyor güya. 'Şu kadar daha aşağı olmaz mı?' diyor. Bir daha hesap yapıyor. 'Şu kadar.' diyor, 'Tamam alayım.' diyor. Biz 'sarraf' deriz kuyumcuya. İnsanı tanıyan, altını tanıyan. Sarraflıktan çıktı kuyumculuk. Buna engel olmamız lazım. Böyle bir sektör değiliz biz." ifadelerini kullandı.







