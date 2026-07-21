Üniversiteye başlayan öğrencilere aylık 13 bin 750 TL burs: Bakan Bayraktar müjdeyi duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, görev alanlarına giren konularda kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı’nı başlattı. 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine girerek belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen 300 öğrenci, eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 lira başarı bursundan yararlanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuzda bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Araştırma Burs Programları başlatacağını duyurmuştu. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride kurgulanan program, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.
YKS ile aynı gün duyuruldu
TENMAK Araştırma Burs Programları'nın ilki, YKS'nin açıklandığı gün Bakan Bayraktar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Her lisans programı için kontenjan
Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.
Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Program kapsamında her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.
Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3. ve 4. sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak.
"Gençlerimizin her zaman yanında olacağız"
Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu: