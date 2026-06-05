Kızılay Plus+ ile fonksiyonel içeriklerin çok artısı var

Çinko ve propolis içeren Kara Mürver – Çilek – Mürver Çiçeği bağışıklık sistemine destek olurken, postbiyotik içeriğe sahip Açai – Çilek sindirim sisteminin dengelenmesine katkı sağlıyor. Yeşil Çay – Limon, ginseng ve vitamin desteğiyle yoğun tempoda zindelik arayanlara hitap ediyor; Karışık Meyve, lipozomal multivitamin formülüyle günlük enerji ihtiyacını destekliyor. Üzüm – Yıldız Meyvesi’nde yer alan lipozomal kolajen, hyalüronik asit ve trans-resveratrol; cildin nem dengesinin korunmasına ve daha canlı bir görünüm kazanılmasına yardımcı oluyor. Yeşil Elma – Yeşil Erik ise beş farklı formda lipozomal magnezyum içeriğiyle kas, sinir ve kemik sağlığını desteklerken, tek şişede günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyor.