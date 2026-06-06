Dünyanın en güçlü tank güçleri açıklandı: Türkiye Avrupa ülkelerini dize getirdi

Dünyanın en kapsamlı askeri güç değerlendirmeleri arasında gösterilen Global Firepower, 2026 yılına ilişkin tank gücü sıralamasını yayımladı. Modern savaş doktrinleri, yeni nesil zırhlı araç yatırımları ve savunma sanayisindeki gelişmelerin etkili olduğu listede dikkat çekici değişimler yaşandı. Bazı ülkeler sıralamada yükselişe geçerken, uzun yıllardır üst sıralarda yer alan birçok ülkenin pozisyonu değişti.

1 /20 Kara kuvvetlerinin en önemli unsurları arasında yer alan tank filolarına ilişkin 2026 raporu yayımlandı. Global Firepower tarafından hazırlanan güncel sıralama, ülkelerin sahip olduğu tank sayısı ve askeri kapasitesine göre şekillenirken, listede yaşanan değişimler savunma çevrelerinin dikkatini çekti.

2 /20 20 - TAYVAN ( 1090 TANK )

3 /20 19 - UKRAYNA ( 1121 TANK )

4 /20 18 - IRAK ( 1188 TANK )

5 /20 16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK )

6 /20 15 - FAS ( 1346 TANK )

7 /20 14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK )

8 /20 13 - CEZAYİR ( 1485 TANK )

9 /20 12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK )

10 /20 11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )

11 /20 10 - VİETNAM ( 1999 TANK )

12 /20 9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )

13 /20 8 - İRAN ( 2675 TANK )

14 /20 7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )

15 /20 6 - MISIR ( 3620 TANK )

16 /20 5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )

17 /20 4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )

18 /20 3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )

19 /20 2 - RUSYA ( 5630 TANK )