Karavan sektörü Ar-Ge ile büyüyor

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, “Türk üreticiler Ar-Ge yatırımlarıyla modern iç mekân çözümleri, hafif ve dayanıklı malzemeler ile ileri teknolojik altyapılar sunanak Avrapu pazarında öne çıkıyor" dedi.
Karavan sektörü, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında dünyada hızlı büyüyen mobil yaşam ve alternatif turizm alanlarından biri olarak öne çıktı. Türkiye'de de karavan üretimi ve ihracatı bu dönemle yükselişe geçerken yerli üreticiler Almanya'dan Fransa'ya, Avusturya'dan Birleşik Krallık'a kadar çok sayıda pazara ihracat gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı da sektördeki bu süreçleri, ihracat destekleri, mevzuat düzenlemeleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projeleriyle koordine ediyor. Bu yılın ilk 4 ayında 4,1 milyon dolarlık karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar ihraç edildi ve 2,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. En fazla karavanı Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İspanya’ya sattık.
STRATEJİK BİR SANAYİ VE TURİZM KOLU OLDU
Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, Türk karavan sektörünün stratejik bir sanayi ve turizm kolu haline geldiğini söyledi. Fazlıoğlu, Türkiye'nin çekme ile motokaravan, campervan (kamp aracı) ve entegre modellerde iyi bir üretim ekosistemine sahip olduğunu, kayıtlı üreticilerle yıllık imalat kapasitesinin arttığını bildirdi. Fazlıoğlu, “Doğa turizminin yükselişi, bireysel ve özgür yaşam felsefesinin kalıcı hale gelmesiyle önümüzdeki 10 yıllık süreçte sektörde en az yüzde 40 bandında sürdürülebilir bir büyüme öngörüyoruz. Özellikle İskandinav ülkeleri, ABD, Kanada ve Körfez ülkelerine ihracat hedefliyoruz” dedi.
Fazlıoğlu, “Avrupalı dev üreticiler genellikle standart bant üretimi yaparken Türk üreticileri Ar-Ge yatırımlarıyla modern iç mekân çözümleri, hafif ve dayanıklı malzemeler, enerji verimliliği sağlayan ileri teknolojik altyapılar sunabilmektedir. Coğrafi lojistik avantajımız ve esnek tasarım kabiliyetimiz, bizi Avrupalı tüketicinin gözünde çok cazip bir noktaya taşıyor” şeklinde konuştu.