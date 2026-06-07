Karavan sektörü Ar-Ge ile büyüyor

Karavan sektörü, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında dünyada hızlı büyüyen mobil yaşam ve alternatif turizm alanlarından biri olarak öne çıktı. Türkiye'de de karavan üretimi ve ihracatı bu dönemle yükselişe geçerken yerli üreticiler Almanya'dan Fransa'ya, Avusturya'dan Birleşik Krallık'a kadar çok sayıda pazara ihracat gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı da sektördeki bu süreçleri, ihracat destekleri, mevzuat düzenlemeleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projeleriyle koordine ediyor. Bu yılın ilk 4 ayında 4,1 milyon dolarlık karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar ihraç edildi ve 2,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. En fazla karavanı Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İspanya’ya sattık.