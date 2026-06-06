Üç ayrı ödeme seçeneği: 10 soru ve cevapta TOKİ'nin kurasız 20 bin konut satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) açık satış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, 10 soruda merak edilenlerin cevaplandığı paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık” ifadelerini kullandı.

1-Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15 Haziran 2026-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

2- Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

BAŞVURU BEDELİ OLMAYACAK

3-Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

4-İkametgâh koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

5-Gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

6-Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

Evler vatandaşlara 3 ayrı satış modeli ile satılacak.

İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkânı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra (30 Haziran 2027 tarihine kadar) ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.

7-Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

8-Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

9- Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

64 İL KONUT DAĞILIMI

10- Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

Konutların il ve ilçe dağılımını gösteren detaylı listeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasından (www.toki.gov.tr) ulaşılabiliyor.











