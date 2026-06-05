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Altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı! İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları

Altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı! İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
09:035/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Altın fiyatları İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ile düşüşte. Spot altın saat 07:40 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 4441 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6550 TL'den işlem görüyor. İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları.

5 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları, düğün sezonun başlaması ve en çok tercih edilen yatırım aracı olması ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik canlı alış-satış değerleri…

ALTINDA SON DURUM


Altın fiyatları İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşması umutlarının giderek zayıflaması, ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik korkular ile haftayı yüzde 2 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 

5 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 6.578,80 TL

Satış: 6.579,69 TL

5 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 10.731,00 TL

Satış: 10.824,00 TL 

5 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 21.475,00 TL

Satış: 21.629,00 TL

5 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 42.580,61 TL

Satış: 43.428,00 TL

5 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 42.811,00 TL

Satış: 43.151,00 TL

5 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN FİYATLARI

Alış: 4.442,12 dolar

Satış: 4.442,74 dolar

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