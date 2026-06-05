Altın fiyatları İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ile düşüşte. Spot altın saat 07:40 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 4441 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6550 TL'den işlem görüyor. İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları.
5 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları, düğün sezonun başlaması ve en çok tercih edilen yatırım aracı olması ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik canlı alış-satış değerleri…
ALTINDA SON DURUM
Altın fiyatları İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşması umutlarının giderek zayıflaması, ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik korkular ile haftayı yüzde 2 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
5 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 6.578,80 TL
Satış: 6.579,69 TL
5 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 10.731,00 TL
Satış: 10.824,00 TL
5 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 21.475,00 TL
Satış: 21.629,00 TL
5 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 42.580,61 TL
Satış: 43.428,00 TL
5 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 42.811,00 TL
Satış: 43.151,00 TL
5 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 4.442,12 dolar
Satış: 4.442,74 dolar