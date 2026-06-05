Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi gündeminin en kritik verilerinden biri olan mayıs ayı enflasyon oranını kamuoyuyla paylaştı. Başta memur ve emekli maaş zamları olmak üzere, konut ve iş yeri kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan 5 aylık veri böylece netleşmiş oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayı enflasyonu 1,71 oldu. İşte detaylar.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise bu artışla birlikte yüzde 32,61 seviyesine ulaştı.
TÜFE, ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece yılın ilk dört ayında kümülatif enflasyon oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
Böylece emeklinin 5 aylık zam farkı 16,6 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,86 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,48 azaldı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,30 arttı, aylık %2,87 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.