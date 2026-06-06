Yapay zeka egemenliğin belirleyicisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “AI Tomorrow Summit 2026"da konuştu. Bolat, Türkiye'nin yılda 6 milyar dolarlık bilişim ihracatı yaptığını söyledi.

HEDEF 50 BİN İSTİHDAM

Türkiye'nin uluslararası yapay zekâ hazırlık endekslerinde yüksek gelişim potansiyeline sahip ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bolat, "Yapay zekanın gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'ine kadar bir büyüklüğe yükselmesi, bu alanda 50 bin kişilik bir istihdam sayısına ulaşmak hedefimizdir. Yapay zekanın milli gelire katkısı şu anda yüzde 2,1 ila yüzde 2,8 arasındadır. Yapay zekayla uğraşan istihdam sayısının da 32 bin ila 35 bin arasında olduğu hesaplanıyor" açıklamasında bulundu.

GÜMRÜKLERDE YAPAY ZEKÂ ETKİSİ

İhracatçılar için geliştirilen dijital uygulamalara da değinen Bolat, "Kolay İhracat Platformu'nun firmaların ihtiyaç duyduğu bilgilere tek noktadan ulaşmasını sağladığını belirtti. E-ticaretin veri temelli ve yapay zekâ destekli yeni bir ticaret modeline dönüştüğünü ifade eden Bolat, firmaların bu alandaki farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gümrük işlemlerinde de yapay zekadan yoğun biçimde yararlanıldığını belirten Bolat, "Gümrük istihbaratı, kontrolleri ve uygulamalarında yapay zekadan büyük ölçüde yararlanıyoruz" diye konuştu.

TİCARETTE ANOMALİ TESPİTİ

Dış Ticaret Anomali Tespit Sistemi sayesinde olağan dışı ticaret hareketlerinin kısa sürede tespit edilebildiğini belirten Bolat, "2026'da ithalatımızın yüzde 10'luk kısmı riskli görülerek fiziksel kontrole sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı. Yapay zekâ sonuçlarına da değinen Bolat, 341 operasyonda 12,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini, ayrıca 2 bin 418 operasyonda 21,3 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya yakalandığını bildirdi.

Başkentte Yapay Zeka Zirvesi

Türkiye'nin Yapay zekâ alanında kurulan ilk resmi sivil toplum kuruluşu Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğine 7 farklı ülkeden 17 uluslararası konuşmacı katıldı. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, "Yapay zeka artık yalnızca teknolojik bir rekabet alanı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın, ulusal güvenliğin, diplomatik gücün ve küresel rekabet kapasitesinin merkezinde yer alan stratejik bir alan" ifadelerini kullandı.











