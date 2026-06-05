Bakan Göktaş duyurdu: 8,4 milyar liralık sosyal destek hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda haziran ayı ödemeleri için düğmeye bastı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların ekonomik güvencesini sağlamak amacıyla toplam 8,4 milyar lira tutarındaki destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
ÖDEMELER HESAPLARDA
Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.
"Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."