Bakan Göktaş duyurdu: 8,4 milyar liralık sosyal destek hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

ÖDEMELER HESAPLARDA

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Nüfus On Yılı'nda da insan odaklı ve hak temelli politikalarımızı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz.



Bu doğrultuda Haziran ayına ilişkin yaklaşık 8,4 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.… pic.twitter.com/E5r7Efxq1E — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) June 5, 2026

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."







