İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden olan Optimum satılıyor: Tek sahibi belli oldu

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'nin tek mülkiyetini elde etmek üzere düğmeye bastı. Şirket'in 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, hâlihazırda yüzde 50 ortaklığı bulunan Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50'lik payını satın almak üzere resmi sözleşmeye imza atıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak. Rönesans Gayrimenkul, Kurul onayının ardından daha önce ortak yönetim altında bulunan Optimum AVM'nin tek sahibi olacak.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, satın alma hamlesinin stratejik ve finansal önemi vurgulandı. Açıklamada, "Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.







