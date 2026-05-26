Edirne'deki sınır kapılarında bayramda 416 personel görev yapacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarına bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bayram mesaisindeki personelin bayramını kutlayan Vali Sezer'e AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da eşlik etti. Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, ziyaret programına Meriç Askeri Gazinosu'nda görev yapan askeri personelle bayramlaşarak başladı. Ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisi'ne geçen Vali Sezer, burada da emniyet personeli ile bayramlaştı.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

Vali Sezer, "Malumunuz, Edirne 4 sınır kapısına sahip bir şehir. Bayram öncesinde hem giriş hem çıkış yönünde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Gurbetçi vatandaşlarımız bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ülkemize giriş yaptı. Aynı şekilde tatil ve kurban vesilesiyle Bulgaristan ve Yunanistan tarafına geçişlerde de önemli bir hareketlilik oluştu. Bizler de tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam edecek" dedi.

'GÜMRÜKLERDE 416 PERSONELLE 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMA'

Sınır kapılarında alınacak önlemlere değinen Vali Sezer, "Sınır kapılarımızda da yoğunluk nedeniyle tüm hazırlıklarımız tamamlandı. 4 sınır kapımızda, 41 peronda yolcu giriş çıkış işlemleri yürütülürken, 37 peronda da tır giriş çıkış işlemleri devam edecek. Bu noktalarda 416 gümrük ve emniyet personelimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülecek" dedi.

ENEZ'DEN YUNAN ADALARINA DENİZ YOLU PLANI

Yaklaşan yaz tatili sezonuyla ilgili alınacak önlemlere de değinen Vali Sezer, "Sahillerimizle ilgili düzenlemelerimiz devam ediyor. Özellikle Erikli ve Mecidiye sahillerinde geçmiş yıllarda oluşan olumsuz görüntülerin tekrar yaşanmaması adına çalışmalar yürütülüyor. Çarpık yapılaşma, çevre temizliği, çöp sorunu ve sahil bandındaki işletmelerle ilgili yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Enez gerçekten çok güzel bir sahil ilçemiz. Oranın hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda turizm açısından önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Gümrük Müdürlüğümüzle birlikte, Enez'in turizm potansiyelini artıracak bir çalışma başlattık. Özellikle komşu ülke Yunanistan'ın adalarına deniz yoluyla geçiş sağlanabilmesi amacıyla geçici bir gümrükleme sistemi kurulması yönünde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Eğer yetiştirebilirsek bu yıl uygulamayı başlatmayı hedefliyoruz. Amacımız hem komşu ülkelerden Enez ve Edirne'ye turizm hareketliliğini artırmak hem de vatandaşlarımızın teknelerle adalara ulaşım sağlayabilmesine imkan oluşturmak. Bu kapsamda bir iç gümrükleme sistemi kurulacak. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'BİN 175 KOLLUK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA OLACAK'

Otoyollarda radar uygulamalarına ağırlık verilerek trafik tedbirlerinin aralıksız sürdürüleceğini kaydeden Vali Sezer, "Özellikle otoyollarda radar uygulamalarımız olacak. Buradaki temel amacımız cezai işlem değil, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve bayramın ağız tadıyla geçirilmesine katkıda bulunmaktır. Hem emniyet birimlerimiz hem de jandarmamız tarafından trafik denetimleri aralıksız sürdürülecek. Ayrıca havadan dron destekli trafik denetimlerimiz de devam edecek. Bayram süresince toplam 62 uygulama noktasında, 185 tim görev yapacak. 41 trafik timimiz, 41 asayiş timimiz, 185 asayiş ekibimiz ve 6 dron ekibimizle birlikte toplam bin 175 kolluk personelimiz görev başında olacak. Bu sayı günlük görev yapan personel sayımızdır" diye konuştu.







