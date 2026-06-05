TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Halen 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının temmuz ayında yeniden düzenlenmesi gündemde. En güçlü senaryo, 6 aylık enflasyon oranına paralel bir artış yapılması yönünde öne çıkıyor.

Bu kapsamda yapılacak artışın yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından taban aylık konusunun da netleşmesi öngörülüyor.