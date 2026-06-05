Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı için süreç ilerliyor. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte kök aylıklara yansıyacak artış oranı büyük ölçüde netleşirken, gözler son veri olan haziran enflasyonuna çevrildi.
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için geri sayım sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam oranı, açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte önemli ölçüde şekillenmiş durumda.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM: 5 AYLIK ENFLASYON TABLOSU NETLEŞTİ
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı adım adım kesinleşiyor. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak artış için kritik veri seti tamamlanmaya yaklaşırken, açıklanan yeni enflasyon rakamları tabloyu büyük ölçüde şekillendirdi.
5 AYLIK ENFLASYONLA ZAM ORANI ŞEKİLLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştı. Mayıs ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte 5 aylık TÜFE yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammının önemli bir kısmı netleşmiş oldu.
AY AY ENFLASYON TABLOSU
Yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon verileri şöyle oluştu:
Ay Enflasyon (%)
Ocak 4,84
Şubat 2,96
Mart 1,94
Nisan 4,18
Mayıs 1,71
Bu tabloya göre kümülatif enflasyon yüzde 16,61’e yükseldi.
ZAM ORANI İÇİN TEK VERİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek tek veri haziran ayı enflasyonu kaldı. Bu veri 3 Temmuz’da açıklanacak ve yılın ilk 6 aylık enflasyonu tamamen netleşmiş olacak. Bu nedenle temmuz zammının nihai oranı için geri sayım başladı.
ZAM KÖK AYLIK VE EK ÖDEMELERE YANSIYACAK
Belirlenecek artış oranı emeklilerin kök aylıklarına doğrudan uygulanacak. Bunun yanında yüzde 4 ila yüzde 5 arasında değişen ek ödemeler de yeni maaş tutarı üzerinden yeniden hesaplanacak. Bu durum, toplam emekli gelirinde çift yönlü artış anlamına geliyor.
TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ
Halen 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının temmuz ayında yeniden düzenlenmesi gündemde. En güçlü senaryo, 6 aylık enflasyon oranına paralel bir artış yapılması yönünde öne çıkıyor.
Bu kapsamda yapılacak artışın yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından taban aylık konusunun da netleşmesi öngörülüyor.
GÖZLER 3 TEMMUZ’A ÇEVRİLDİ
Emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece milyonlarca emekli hem kök aylık hem de ek ödeme dahil yeni maaşlarını net şekilde öğrenmiş olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
%16,61’lik 5 aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre emekli maaşları şu şekilde şekilleniyor:
Mevcut 20.000 TL → Zamlı 23.322 TL
Mevcut 21.000 TL → Zamlı 24.488 TL
Mevcut 22.000 TL → Zamlı 25.654 TL
Mevcut 23.000 TL → Zamlı 26.820 TL
Mevcut 24.000 TL → Zamlı 27.986 TL
Mevcut 25.000 TL → Zamlı 29.153 TL
Mevcut 26.000 TL → Zamlı 30.319 TL
Mevcut 27.000 TL → Zamlı 31.485 TL
Mevcut 28.000 TL → Zamlı 32.651 TL
Mevcut 29.000 TL → Zamlı 33.817 TL
Mevcut 30.000 TL → Zamlı 34.983 TL
Mevcut 31.000 TL → Zamlı 36.149 TL
Mevcut 32.000 TL → Zamlı 37.315 TL
Mevcut 33.000 TL → Zamlı 38.481 TL
Mevcut 34.000 TL → Zamlı 39.647 TL
Mevcut 35.000 TL → Zamlı 40.814 TL
Mevcut 36.000 TL → Zamlı 41.980 TL
Mevcut 37.000 TL → Zamlı 43.146 TL
Mevcut 38.000 TL → Zamlı 44.312 TL
Mevcut 39.000 TL → Zamlı 45.478 TL
Mevcut 40.000 TL → Zamlı 46.644 TL
Mevcut 41.000 TL → Zamlı 47.810 TL
Mevcut 42.000 TL → Zamlı 48.976 TL
Mevcut 43.000 TL → Zamlı 50.142 TL
Mevcut 44.000 TL → Zamlı 51.308 TL
Mevcut 45.000 TL → Zamlı 52.475 TL
Mevcut 46.000 TL → Zamlı 53.641 TL
Mevcut 47.000 TL → Zamlı 54.807 TL
Mevcut 48.000 TL → Zamlı 55.973 TL
Mevcut 49.000 TL → Zamlı 57.139 TL
Mevcut 50.000 TL → Zamlı 58.305 TL
Mevcut 51.000 TL → Zamlı 59.471 TL
Mevcut 52.000 TL → Zamlı 60.637 TL
Mevcut 53.000 TL → Zamlı 61.803 TL
Mevcut 54.000 TL → Zamlı 62.969 TL
Mevcut 55.000 TL → Zamlı 64.136 TL
Mevcut 56.000 TL → Zamlı 65.302 TL
Mevcut 57.000 TL → Zamlı 66.468 TL
Mevcut 58.000 TL → Zamlı 67.634 TL
Mevcut 59.000 TL → Zamlı 68.800 TL
Mevcut 60.000 TL → Zamlı 69.966 TL
Mevcut 62.000 TL → Zamlı 72.298 TL
Mevcut 63.000 TL → Zamlı 73.464 TL
Mevcut 64.000 TL → Zamlı 74.630 TL
Mevcut 65.000 TL → Zamlı 75.797 TL
Mevcut 66.000 TL → Zamlı 76.963 TL
Mevcut 67.000 TL → Zamlı 78.129 TL
Mevcut 68.000 TL → Zamlı 79.295 TL
Mevcut 69.000 TL → Zamlı 80.461 TL
Mevcut 70.000 TL → Zamlı 81.627 TL
Mevcut 71.000 TL → Zamlı 82.793 TL