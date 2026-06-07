Yaban mersinine 4,5 milyon avroluk yatırım

DCT Trading'in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim AŞ, Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Karma Strateji Fonu ortaklığıyla Edirne İpsala'da hayata geçireceği yüksek teknolojili yaban mersini üretim çiftliğini tanıttı. Toplam 4,5 milyon avroluk yatırımla kurulacak proje, yaklaşık 265 dönümlük alanda fazlar halinde hayata geçirilecek. Türkiye ve Avrupa'nın en modern yaban mersini üretim çiftliklerinden biri olması hedeflenen tesiste yaklaşık 150 bin yaban mersini fidanı dikilecek. Tamamen otomasyon tabanlı bir üretim altyapısıyla faaliyet gösterecek projede üretim saksılarda gerçekleştirilecek.

DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, "Yatırımımız tamamlandığında Türkiye'yi başta Avrupa olmak üzere dünyanın yükselen yaban mersini tedarikçisi konumuna getirirken tarımda ileri teknoloji kullanımında bölgesel bir merkez konumuna yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Yatırımın bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Ahmet, kadın istihdamını destekleyen bir model kuracaklarını söyledi. Yunanistan'da uyguladıkları anlaşmalı tarım modelini Türkiye'ye taşımayı planladıklarını belirten Ahmet, İpsala'da Avrupa pazarında talebi yüksek premium kalite yaban mersini üretimine odaklanacaklarını aktardı. Ahmet, ürünlerin paketleme ve lojistik süreçlerinin ilk aşamada Yunanistan'daki bağlı ortaklıkları YAKA IKE tarafından yürütüleceğini ifade ederek, "Üretimden paketlemeye, ihracattan raflara uzanan entegre bir değer zinciri oluşturacağız" diye konuştu.