48 saatte Türkiye’yi gezdirecek demir yolu ağı

Türkiye’de hızla genişleyen yüksek hızlı tren ağı, ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapımı süren ve planlanan hatların tamamlanmasıyla birlikte ülkenin dört bir yanını kapsayan kesintisiz bir demir yolu sistemi oluşturulması ve Türkiye’nin 48 saat içinde trenle baştan sona gezilebilmesi hedefleniyor.

YÜKSEK HIZLI TREN VİZYON OLDU

2000’li yılların başında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu altyapısı, son yıllarda kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirildi. Hatların büyük bölümünün elektrikli ve sinyalli sisteme dönüştürüldüğü, bunun yanında binlerce kilometrelik yeni yüksek hızlı tren hattının inşasının sürdüğü belirtiliyor. Türkiye’nin dört bir yanında devam eden projeler dikkat çekiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir ve Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule güzergâhlarında toplam 4 bin kilometrenin üzerinde yeni hat inşa ediliyor. Bu hatların önemli bir kısmının yüksek hızlı tren standardında olması, ülke genelinde ulaşım süresini dramatik biçimde azaltacak bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.

17 BİN KİLOMETRE DEMİR YOLU HEDEFİ

Planlamaya göre 2028 yılına kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik yeni hattın devreye alınması ve demir yolu ağının 17 bin kilometre seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Daha uzun vadede ise 2053 hedefi kapsamında toplam ağın 28 bin 500 kilometreye ulaşması planlanıyor. Bu büyük ölçekli dönüşüm tamamlandığında, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan şehirler arasında kesintisiz yüksek hızlı tren bağlantısı kurulacak ve ülkenin tamamını kapsayan 48 saatlik demir yolu seyahati mümkün hale gelecek.







