Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Bakan Uraloğlu Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın test sürüşüne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimi test sürüşüne katıldı. 2026 bitmeden hattın hizmete açılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, Edirne-İstanbul arası mesafenin 1,5 saatte tamamlanacağını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Çerkezköy-Kapıkule kesimi test sürüşüne katıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un da katıldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, hafta başında Gürcistan'ın Ahılkelek şehrinde, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tam ölçekli resmi açılış töreninde 3 kardeş ülkenin ortak iradesiyle önemli bir adım attıklarını söyledi.
Uraloğlu, "Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor'un kapasitesini artırırken, bugün burada Çerkezköy-Kapıkule'de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demir yolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demir yolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız" dedi.
'DEMİR YOLU ZİNCİRİNİN EN ÖNEMLİ HALKASI'
Bakan Uraloğlu, özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin sadece mesafeleri kısaltmayacağını, ülkenin kaderini, bölgenin geleceğini yeniden şekillendireceğini belirterek, "İşte bizleri bir araya getiren Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Faw Limanı'ndan başlayıp, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Bu proje, sadece bir demir yolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir" diye konuştu.
'FİNASMANI KISMEN İPA'DAN'
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kısımdır. Finansmanında kısmen İPA, Avrupa Birliği fonu da kullanıyoruz. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı, saatte 200 kilometre işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz" dedi.
'SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK'
Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımların çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir. Son yıllarda demir yolu ihracat taşımalarımızın yüzde 86'sı bu koridor üzerinden yapılmaktadır. Yeni hat ile bu rakamlar çok daha yükselecektir. Yine bu proje kapsamında; yeni istasyon binalarımız Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlanmak üzeredir. Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adete çıkarıyoruz. Söz konusu bu altyapısal ve geometrik kapasite artışı sayesinde, istasyon şebekesindeki tren kabul ve manevra kabiliyetini en üst düzeye ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası demir yolu yük taşımacılığında Kapıkule gar sahasında; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve böylece sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltarak lojistik süreçleri optimize edeceğiz. Artık Kapıkule'de, Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ülkemiz, Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl içerisinde açmayı planlıyoruz."
'TARİHİ BİR ADIMIN EŞİĞİNDEYİZ'
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Asya'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biliyorsunuz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolu ağımızı 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdik. Bu vizyonun önemli parçaları: Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu ile Zengezur Koridoru’nu destekliyoruz. Yine Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile Türkiye'yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.