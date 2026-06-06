Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Bakan Uraloğlu Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın test sürüşüne katıldı

'SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK'





Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımların çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir. Son yıllarda demir yolu ihracat taşımalarımızın yüzde 86'sı bu koridor üzerinden yapılmaktadır. Yeni hat ile bu rakamlar çok daha yükselecektir. Yine bu proje kapsamında; yeni istasyon binalarımız Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlanmak üzeredir. Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adete çıkarıyoruz. Söz konusu bu altyapısal ve geometrik kapasite artışı sayesinde, istasyon şebekesindeki tren kabul ve manevra kabiliyetini en üst düzeye ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası demir yolu yük taşımacılığında Kapıkule gar sahasında; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve böylece sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltarak lojistik süreçleri optimize edeceğiz. Artık Kapıkule'de, Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ülkemiz, Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl içerisinde açmayı planlıyoruz."