Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor

"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yüzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır. GESTAŞ, özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcularımızın konforunu artırmakta hem de bölgemizin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunmaktadır."