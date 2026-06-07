Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor

Gelibolu’da 43 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni feribot iskelesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devam eden otoyol yatırımlarına dikkat çekerek, projelerin tamamlanmasıyla İstanbul ile Çanakkale arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 2 saate düşeceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımını modernize ederek tarihin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
"Denizcilik altyapısını güçlendirmek öncelikli hedefimiz"
Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"GESTAŞ Bakanlığımızın güvenilir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır"
Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
Uraloğlu, Bakanlık olarak Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktararak, Kepez Limanı'nı 2005 yılında kamu-özel işbirliği modeliyle işletmeye aldıklarını, Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ettiklerini belirtti.
Son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtıklarını hatırlattı.
Uraloğlu, açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla, yaklaşık 13 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirterek, 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdikleri Troya ve Assos tünellerinin Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu kaydetti.
Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettikleri Eceabat tünellerini de açtıklarını, Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladıklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, yaklaşık 2 yıl önce Bayramiç-Etili Çevre Yolları'nı açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttiklerini, Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladıklarını anımsattı.
Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşımın 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşeceğini ifade etti.
"Kınalı-Malkara Otoyolu kesintisiz otoyol bağlantısı sağlayacak"
Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1255 metre uzunluğunda bir otoyol ağı planladıklarını anlatan Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesiminin ise halen trafiğe hizmet ettiğini belirtti.
İskelede 4 yanaşma rampası bulunuyor
Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Yeni Gelibolu İskelesi'nin yapımına İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında başlandığını ve 310 milyon lira harcandığını, 2023 yılında altyapısının tamamlandığını aktardı.
Yaklaşık 2 yıl kadar atıl kalan bu altyapının faaliyete geçirebilmesi için 2025 yılında üstyapı ihalesinin GESTAŞ tarafından ihale edildiğini aktaran Toraman, yaklaşık 26 milyonluk bir harcamayla üstyapı inşaatının da tamamlandığını, hem altyapı için hem de üst yapı için İl Özel İdare ve GESTAŞ tarafından yaklaşık 350 milyon liralık harcama yapıldığını söyledi.
Toraman, yaklaşık 43 bin metrekarelik sahaya sahip iskelede 4 yanaşma rampası, 550 aracın üzerinde park alanı, 3 bin metrelik peyzaj uygulamasının bulunduğunu aktardı.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de iskelenin kullanıma girmesiyle Gelibolu öneminin daha da artacağını vurguladı.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da yeni feribot iskelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan tarafından GESTAŞ Genel Müdürü Hasan Yürükçü'ye işletme izin belgesi verildi. Vali Toraman da Bakan Uraloğlu'na gemi maketi ile hatıra bileti hediye etti.
Beraberindekilerle kurdele keserek yeni iskeleyi hizmete açan Bakan Uraloğlu, gece saat 00.00’da faaliyete geçecek iskelenin yarın yayalara ücretsiz olacağını belirtti.
Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ile Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.