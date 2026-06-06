Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir ulaşım projesini duyurdu. Buna göre Ankara-İstanbul arasında sıfırdan bir hat kurulacak ve "Süper Hızlı Tren" projesiyle 2 kent arasında ulaşım daha hızlı sağlanacak. İşte detaylar...

1 /5 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyecanlandıran bir ulaşım projesini açıkladı.

2 /5 Bakan Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek olan proje için sıfırdan demir yolu hattı döşeneceğini ve "Süper Hızlı Tren" aracılığıyla Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan da İstanbul'a ulaşımın sağlanacağını belirtti.

3 /5 "SIFIR BİR DEMİR YOLU HATTI" Uraloğlu "Süper hızlı tren projemiz var. Projesini yapmaya başladık. Bu sıfır bir demir yolu hattı" diyerek projenin detaylarını anlattı.

4 /5 "Doğrudan Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan İstanbul" sözleriyle trenin rotası hakkında bilgi veren Bakan "Bu metro değil, zaman zaman tüneller olacak, zaman zaman viyadükler olacak. Ama normal zeminden gidecek. Sıfır bir demiryolu hattı. Tamamlanması 10 yılı bulur" ifadelerini kullandı.