Ticaret Bakanı Bolat Özbekistan'da ikili müzakereleri görüştü

“Bunun yanında, Türk şirketlerinin Özbekistan’daki katkıları yalnızca yatırımlarla sınırlı kalmamakta, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız da yeni Özbekistan’ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk müteahhitleri, Özbekistan’da bugüne kadar toplam değeri 9 milyar doları aşan, 300’den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Büyüyen ve gelişen Özbekistan’ın sembolleri haline gelen ‘Tashkent City’, ‘NestOne’ ve ‘Piramit’ gibi birçok proje Türk müteahhitlerin imzasını taşımaktadır. Her geçen gün derinleşerek gelişen Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız”