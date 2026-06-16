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Ticaret Bakanı Bolat Özbekistan'da ikili müzakereleri görüştü

Ticaret Bakanı Bolat Özbekistan'da ikili müzakereleri görüştü

20:3316/06/2026, Salı
DHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaret kapsamında Özbekistan'da
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaret kapsamında Özbekistan'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü. İki ülke arasında iki cumhurbaşkanının belirlediği orta vadeli 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için müzakereler hızlandırılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi. Bakan Bolat, mevkidaşı Kudratov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
“Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği; kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerini hızlandırarak sonuçlandırma hususunda mutabık kaldık. Görüşmemizde, Özbekistan’a duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın bir yansıması olan ülkedeki yatırımlarımızın 2025 yılı itibarıyla 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasının verdiği şevk ile yeni yatırım projelerine vereceğimiz destekleri istişare ettik”
dedi.

"Firmalarımız Özbekistan'ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir"

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin Özbekistan’da yaptığı projelere de değinerek,
“Bunun yanında, Türk şirketlerinin Özbekistan’daki katkıları yalnızca yatırımlarla sınırlı kalmamakta, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız da yeni Özbekistan’ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk müteahhitleri, Özbekistan’da bugüne kadar toplam değeri 9 milyar doları aşan, 300’den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Büyüyen ve gelişen Özbekistan’ın sembolleri haline gelen ‘Tashkent City’, ‘NestOne’ ve ‘Piramit’ gibi birçok proje Türk müteahhitlerin imzasını taşımaktadır. Her geçen gün derinleşerek gelişen Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız”
ifadelerine yer verdi.




#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Ticaret
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