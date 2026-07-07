En iyi karpuzu ChatGPT seçti

Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji dünyasının değil, gündelik hayatın da vazgeçilmez yardımcılarından biri haline geldi. Eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden bankacılığa kadar hayatın hemen her alanında kullanılan yapay zekâ sistemleri, şimdi de yazın en büyük sorunlarından olan “iyi karpuz seçme” meselesine çözüm sunuyor.

YAPAY ZEKÂNIN SEÇTİĞİ KARPUZLARI ALDIK

Yeni Şafak bunu tezgahta test etti. Dünyanın en yaygın yapay zekâ uygulamalarından ChatGPT, Gemini ve Yandex AI’ı aynı tezgahta sınadık. Karpuzların fotoğrafını çekip, aynı fotoğrafı yapay zekâ uygulamalarına ayrı ayrı yükledik. Her uygulama kendi analizini yaparak farklı karpuzu önerdi. Ardından uygulamaların seçtiği karpuzları alıp ofise geçtik. Üç farklı sistemin seçtiği karpuzları kesip tattık.

ÇÜRÜK OLANI SEÇTİ

İlk Yandex AI’ın önerdiği karpuzu kestik. O an etrafa yayılan hoş koku ilk etapta beklentiyi yükseltti. Ancak ilk dilimden sonra tablo değişti. Karpuzun bir bölümünün gereğinden fazla olgunlaştığı görüldü. Beklenen tat ve kıvam yakalanamayınca, Yandex AI’ın seçtiği karpuz 10 üzerinden 4 puanda kaldı.

İŞ GÖRÜR

Gemini tek karpuz yerine iki farklı karpuz önerdi. Uygulamanın işaretlediği karpuzlardan birini aldık. Ofise dönüp kestiğinde, kırmızı rengi ve bol sulu olması bakımından başarılı bir sonuç ortaya koydu. Lezzeti açısından tatmin edici olsa da mükemmel değildi. Yaptığımız değerlendirmede 10 üzerinden 8 puanda kaldı.

TAM İSABET

En dikkat çeken sonucu ChatGPT’nin seçtiği karpuzda yaşadık. ChatGPT’nin seçtiği karpuz ilk kesildiği an canlı kırmızı rengiyle dikkat çekti. Yoğun su oranı, dengeli olgunluğu ve tadıyla beklentileri karşıladı. Yaptığımız testte ChatGPT 10 üzerinden 10 alarak en iyi karpuz seçen yapay zekâ uygulaması oldu.

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