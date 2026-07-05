Yapa zekâ televizyonu dönüştürüyor

Yapay zekâ teknolojilerinin televizyonlara entegre edilmesi, ev eğlencesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Artık televizyonlar yalnızca görüntü aktaran ekranlar olmaktan çıkıp, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden, içerik önerileri sunan ve izleme deneyimini kişiselleştiren akıllı platformlara dönüşüyor. Görüntü ve ses kalitesini anlık olarak optimize eden yapay zekâ, farklı içerik türlerine göre en uygun ayarları otomatik olarak yapabiliyor.

Mert Gürsoy

SESLİ KOMUTLA EVLERDE İLETİŞİM HIZLANACAK

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli televizyonların akıllı ev ekosisteminin merkezinde yer alması bekleniyor. Sesli komutlarla daha doğal iletişim kurulabilen, evdeki diğer akıllı cihazlarla bağlantı sağlayabilen ve kullanıcı tercihlerini öğrenerek kişiye özel deneyim sunan bu teknolojiler, televizyon kullanım alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirecek. Bu alandaki son adımlardan biri de Samsung Electronics'in Türkiye'de tanıttığı 2026 AI TV serisi oldu.

Şirket, Vision AI Companion teknolojisini Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED ve Crystal UHD modellerine taşıyarak yapay zekâyı görüntü, ses, içerik keşfi ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştiriyor. Yeni seriyle televizyonun, akıllı ev ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.

BAĞLANTILI YAŞAMIN MERKEZİ

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, yapay zekânın artık televizyonların temel yapı taşlarından biri haline geldiğini belirtti. Gürsoy, hedeflerinin televizyonu eğlence aracı olmaktan çıkarıp bağlantılı yaşamın merkezine yerleştirmek olduğunu söyledi. Yapay zekâ destekli ekosistemle kullanıcılara daha kişisel, güvenilir ve kesintisiz bir deneyim sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

7 YIL YAZILIM GÜNCELLEME DESTEĞİ

2026 AI TV serisinin merkezinde yer alan Vision AI Companion, kullanıcıların televizyonla daha doğal etkileşim kurmasını, içerikleri daha kolay keşfetmesini ve kişiselleştirilmiş önerilere ulaşmasını sağlıyor. One UI Tizen platformu, 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği ve Samsung Knox güvenlik altyapısıyla desteklenen yeni seri; gelişmiş ekran teknolojileri ve yapay zekâ özellikleriyle televizyon deneyimini daha akıllı, güvenli ve kişisel bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.







