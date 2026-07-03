Bakan Kacır 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Kacır, Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Filistin Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov ve Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ile Bakanlıkta bir araya geldi.