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Bakan Kacır 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Bakan Kacır 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

16:263/07/2026, Cuma
AA
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Görüşmelerde karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.
Görüşmelerde karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Japonya, Rusya, Mısır, Filistin, Macaristan, Özbekistan ve Tacikistan'ın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Kacır, Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Filistin Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov ve Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmelerde yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.


#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Mehmet Fatih Kacır
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