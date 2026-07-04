Uzayda yeni yaşam adayı: Su potansiyeli olan süper-Dünya keşfedildi

Gökbilimciler, GJ 3378 adlı bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen ve GJ 3378b adı verilen ötegezegene dair yeni verilere ulaştı. Yapılan son hassas gözlemler, bu gezegenin ilk tahminlerden çok daha fazla Dünya benzeri bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Samanyolu Galaksisi’nin yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde olduğu düşünüldüğünde, 25 ışık yılı uzaklıktaki bu yeni dünya astronomlar tarafından kozmik bir kapı komşusu olarak nitelendiriliyor.

Gezegen, Dünya’dan daha büyük ancak kalın gaz tabakalarından ziyade kayalık bir yapıya sahip olabilecek kadar küçük olduğu için "süper-Dünya" sınıfında yer alıyor.

California Üniversitesinden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin araştırmasına göre GJ 3378b, güneş sistemimizin yakın çevresinde bugüne kadar keşfedilen en net Dünya benzeri ötegezegenlerden biri olmaya aday gösteriliyor.

Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde

Bilim adamlarının evrende yaşam ararken ilk baktıkları kriter, gezegenin kendi yıldızına olan mesafesi, yani "yaşanabilir bölge" sınırları içinde olup olmadığıdır.

Bir gezegen yıldızına çok yakınsa su buharlaşır, çok uzaksa donar. GJ 3378b üzerinde yapılan son yörünge analizleri, gezegenin yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamladığını ve tam olarak bu güvenli bölgede yer aldığını gösterdi.

Gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldız, bizim Güneş'imize göre çok daha soğuk ve sönük olduğu için yaşanabilir alan yıldıza çok daha yakın bir mesafede kuruluyor.

Uzmanlar, bu süper-Dünya'nın kendi yıldızından aldığı radyasyon miktarının, Dünya’nın Güneş’ten aldığı miktarın yüzde 90’ına denk geldiğini ve bunun yaşam için ideal bir denge oluşturduğunu belirtiyor.

Kütle tahmini düştü, kayalık yapı ihtimali arttı

Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. İlk gözlemlerde Dünya'nın 5,3 katı büyüklükte olduğu tahmin edilen kütle, gelişmiş teknolojik araçlarla yapılan hassas ölçümler sayesinde 2,3 katına revize edildi.

Gökbilimde Dünya kütlesinin 5 katı ve üzeri, gezegenlerin daha ziyade Neptün benzeri gaz devlerine dönüşme sınırını oluşturuyor. Kütlenin 2,3 düzeyine inmesi, gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı Dünya gibi üzerinde yürünebilecek kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini neredeyse kesinleştirdi.

Atmosfer bilmecesi çözülmeyi bekliyor

Bu veriler gezegenin kesin olarak yaşanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Bir gezegenin yüzeyinde sıvı su tutabilmesi için yer çekiminin yanı sıra bunu koruyacak bir atmosfere de ihtiyacı bulunuyor.

GJ 3378b'nin bir atmosfere sahip olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Gezegenin yörüngesinde döndüğü cüce yıldızlar, Güneş'e kıyasla çok daha hareketli oldukları ve sık sık güçlü patlamalar gerçekleştirdikleri için yakınlarındaki gezegenlerin atmosferini zamanla yok edebiliyor.