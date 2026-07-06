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Tunceli Müzesi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda

Tunceli Müzesi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda

10:406/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden DASA'ya aday gösterildi.
Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden DASA'ya aday gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu. Daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan Tunceli Müzesi, bu kez de Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA Ödülü için yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesinin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

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Hayat / Aktüel
06 Temmuz, Pazartesi

Ersoy: 'Tunceli Müzemiz ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek'

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek. Akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek '2026 DASA Ödülüne Aday Müze' unvanını kazanan müzemiz, daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023 yılında da Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalmıştı. Sonuçlar, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak. Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Tunceli Müzesi Avrupa'da üçüncü kez önemli bir ödüle aday

Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.

Akademi jürisinin ilk değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Tunceli Müzesi, "2026 DASA Ödülüne Aday Müze" unvanını almaya hak kazandı. Daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA), 2023 yılında ise Avrupa Müze Akademisinin Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan müze, uluslararası müzecilik platformlarındaki başarısını yeni adaylığıyla sürdürdü.

Sonuçlar Alicante'de açıklanacak

2026 DASA Ödülü'nün kazananı, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısı kapsamında açıklanacak.

#Tunceli Müzesi
#Avrupa Müze Akademisi
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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