Adana'da yaz yağmuru hazırlıksız yakaladı

123 hafız icazetini aldı: Manevi atmosfer dolu törene yoğun katılım

İstanbul'da faaliyet gösteren Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 123 öğrenci için düzenlediği 2026 Hafızlık İcazet Merasimi ile anlamlı bir güne ev sahipliği yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla manevi atmosferin hâkim olduğu tören; protokol üyeleri, eğitim camiası, din görevlileri, veliler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük coşku ve gururun yaşandığı programda hafız öğrenciler, emeklerinin karşılığını alırken, katılımcılar da unutulmaz bir manevi buluşmaya tanıklık etti.