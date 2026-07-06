Darende'nin gözdesi keven balında hasat başladı: 8 bin kovandan 65 ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 200 kovanla üretim yaptığı aktaran Keleş, şunları kaydetti:





"Bu yıl yağan kar ve yağmurlar doğaya adeta can verdi. Bölgemizin tamamında rekolte beklentimiz yüksek. Yağışlarla birlikte bitki örtüsü zenginleşti, çiçeklenme süresi uzadı. Bu da arılarımız için daha fazla nektar kaynağı anlamına geliyor. Darende'de özellikle çok sayıda kekik ve keven türü bulunuyor. Bu bitkiler balımıza kendine özgü aroma ve kalite kazandırıyor. Bu yıl yalnızca verimin değil, bal kalitesinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı istediğimiz üretimi gerçekleştiremedik ancak bu sezonun hem bereketli hem de kaliteli geçmesini bekliyoruz."







