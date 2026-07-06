Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Darende'nin gözdesi keven balında hasat başladı: 8 bin kovandan 65 ton rekolte bekleniyor

Darende'nin gözdesi keven balında hasat başladı: 8 bin kovandan 65 ton rekolte bekleniyor

15:146/07/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen "keven balı"nda hasat başladı.

Yüksek kesimlerde 8 bin 850 kovanda yaklaşık 120 üretici tarafından üretilen bal da, bu yıl yağışların etkili olmasıyla rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Kendine özgü aroması, kekik ve keven bitki örtüsünün fazla bulunmasından dolayı üretimde etkili olan üreticiler, bu yıl yaklaşık 65 ton rekolte bekliyor.


Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle üretim kaybı yaşayan üreticiler, yağışların etkisiyle bu yıl hasadın bereketli geçmesini hedefliyor.

Arıcılık yapan Muzaffer Keleş, bölgedeki bitki çeşitliliğinin bal üretimini artırdığını söyledi.

Yaklaşık 200 kovanla üretim yaptığı aktaran Keleş, şunları kaydetti:


"Bu yıl yağan kar ve yağmurlar doğaya adeta can verdi. Bölgemizin tamamında rekolte beklentimiz yüksek. Yağışlarla birlikte bitki örtüsü zenginleşti, çiçeklenme süresi uzadı. Bu da arılarımız için daha fazla nektar kaynağı anlamına geliyor. Darende'de özellikle çok sayıda kekik ve keven türü bulunuyor. Bu bitkiler balımıza kendine özgü aroma ve kalite kazandırıyor. Bu yıl yalnızca verimin değil, bal kalitesinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı istediğimiz üretimi gerçekleştiremedik ancak bu sezonun hem bereketli hem de kaliteli geçmesini bekliyoruz."



Yarım asırdır bal ürettiğini aktaran Keleş, üreticilere bereketli sezon diledi.

#malatya
#darende
#bal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saat&Saat halka arz ne zaman, halka arz fiyatı ne kadar? Saat&Saat kaç lot verecek?