Sosyal medya paylaşımı yuva yıktı: Mahremimiz kalmadı diyen adama Yargıtay’dan emsal karar

“MAHREMİYETİMİZ KALMADI”

Davalı koca ise suçlamaları reddederek karısının internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne sürdü. Karısının sürekli "Ben Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek aile içi özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, kendisini küçümsediğini ve evlilik öncesinden kalan gizli borçlarını ödemek zorunda kaldığını iddia etti. Koca, karısının hiçbir şeyi beğenmediğini belirterek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.