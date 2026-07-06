Ameliyatta unutulan parça hayatını kararttı: Belindeki parçayı çıkarmaya kimse cesaret edemiyor.

"Çaresiz kaldım"

Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Mehmet Gür, "Ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım sanırken daha kötü oldu. Doktor belimde panç unutulduğunu gördü, kendi doktoruma gittim ama ilk başta inanmadı. Sonradan kontrolünde bana inandı. Şu anda ben çalışamıyorum, mağdur oldum. 2 oğlum var ama birisi cezaevinde diğeri de askere gidecek. Bakan kimsemiz yok. Ben sadece ameliyatımı olup, yeniden işe dönmek istiyorum. Herkes ameliyat için riskli diyor. Özel hastaneye de gidemiyorum, çaresiz kaldım" diye konuştu.