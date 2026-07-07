Zayıflama iğnelerinin hiç bilinmeyen etkisi ortaya çıktı!

Türkiye Gazetesi'nin haberin göre bu ilaçların ise tam bu noktada devreye girdiğini ifade eden Bayçın, “Araştırmalar, GLP-1 agonistlerinin bu yapay dopamin yükselişini baskıladığını gösteriyor. Kişi eski alışkanlığını sürdürse bile daha önce hissettiği yoğun haz ve rahatlama duygusunu yaşamıyor. Beyin artık bu davranışı ödül olarak görmemeye başlıyor. Böylece bağımlılık döngüsünün kırılması kolaylaşıyor” diye