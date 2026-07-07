Zayıflama iğnelerinin hiç bilinmeyen etkisi ortaya çıktı!
Obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 reseptör agonisti olarak bilinen zayıflama iğnelerinin yalnızca iştahı azaltmadığı tespit edildi.
Psikiyatri uzmanı Uzm. Dr. Sema Bayçın, son yıllarda yapılan klinik gözlemler ve nörobiyolojik araştırmaların, bu ilaçların beynin ödül ve haz merkezini etkilediğini gösterdiğini söyledi.
Dr. Bayçın, GLP-1 agonistlerinin kan-beyin bariyerini geçerek motivasyon, dürtü kontrolü ve haz mekanizmalarını yöneten bölgelerde etkili olduğunu belirterek, “Normalde alkol, sigara ya da yüksek kalorili işlenmiş gıdalar beynin ödül merkezi olan Nucleus Accumbens bölgesinde ani bir dopamin artışı oluşturur. Kişi de bu haz duygusunu yeniden yaşamak için aynı davranışı tekrar eder. Bağımlılık böyle gelişir” dedi.
Türkiye Gazetesi'nin haberin göre bu ilaçların ise tam bu noktada devreye girdiğini ifade eden Bayçın, “Araştırmalar, GLP-1 agonistlerinin bu yapay dopamin yükselişini baskıladığını gösteriyor. Kişi eski alışkanlığını sürdürse bile daha önce hissettiği yoğun haz ve rahatlama duygusunu yaşamıyor. Beyin artık bu davranışı ödül olarak görmemeye başlıyor. Böylece bağımlılık döngüsünün kırılması kolaylaşıyor” diye
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